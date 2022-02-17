«Лейкерс» могут подписать игрока, который выиграл титул с Леброном в «Кливленде»
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В «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересованы подписать контракт с центровым Тристаном Томпсоном в случае, если «Индиана Пэйсерс» выкупит контракт игрока.
«Я присматриваюсь к Тристану Томпсону. Он — парень, который может стать частью ротации в плей-офф и помочь команде. «Лос-Анджелес Лейкерс» — это команда, за которой стоит следить. У него там, безусловно, много связей, и его способность подбирать мяч помогла бы им», — сказал журналист HoopsHype Майкл Скотто.
В этом сезоне Тристан Томпсон большую часть игр провёл в составе «Сакраменто Кингз». Его показатели составляли 6,2 очка и 5,4 подбора в среднем за игру. Недавно центровой перешёл в «Индиану Пэйсерс» в результате обмена с участием Домантаса Сабониса и Тайриза Халибертона.
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