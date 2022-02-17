«Чикаго» обыграл «Сакраменто», «Мемфис» уступил «Портленду», несмотря на 44 очка Моранта

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча состоялась в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 125:118.

В составе победителей самым результативным стал Демар Дерозан, набрав 38 очков. В составе «Сакраменто» самым результативным стал Де'Аарон Фокс, набрав 33 очка.

В другом матче регулярного чемпионата «Мемфис Гриззлиз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Матч состоялся в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершился победой гостей со счётом 123:119.

Самым результативным в составе победителей стал Юсуф Нуркич, набрав 32 очка. В составе «Мемфиса» самым результативным стал Джо Морант, набрав 44 очка.