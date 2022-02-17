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«Чикаго» обыграл «Сакраменто», «Мемфис» уступил «Портленду», несмотря на 44 очка Моранта

«Чикаго» обыграл «Сакраменто», «Мемфис» уступил «Портленду», несмотря на 44 очка Моранта
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча состоялась в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 125:118.

В составе победителей самым результативным стал Демар Дерозан, набрав 38 очков. В составе «Сакраменто» самым результативным стал Де'Аарон Фокс, набрав 33 очка.

В другом матче регулярного чемпионата «Мемфис Гриззлиз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Матч состоялся в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершился победой гостей со счётом 123:119.

Самым результативным в составе победителей стал Юсуф Нуркич, набрав 32 очка. В составе «Мемфиса» самым результативным стал Джо Морант, набрав 44 очка.

НБА - регулярный чемпионат
17 февраля 2022, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
125 : 118
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Чикаго Буллз: Дерозан - 38, Уайт - 31, Вучевич - 21, Грин - 15, Досунму - 12, Джонс - 5, Томас - 3, Hill, Болл, Браун, Брэдли, Карузо, Кук, Лавин, Маккинни, Симонович, Уильямс
Сакраменто Кингз: Фокс - 33, Сабонис - 22, Холидэй - 18, Барнс - 17, Мету - 11, Дивинченцо - 9, Лайлз - 4, Харклесс - 4, Джексон, Джонс, Дэвис, Кета, Кинг, Лень, Лэмб, Митчелл, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
17 февраля 2022, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 123
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Мемфис Гриззлиз: Морант - 44, Бейн - 30, Кларк - 12, Мелтон - 9, Джексон - 7, Уильямс - 6, Джонс - 4, Кончар - 3, Адамс - 2, Андерсон - 2, Альдама, Брукс, Калвер, Пон, Терри, Тийе, Тиллман
Портленд Трэйл Блэйзерс: Нуркич - 32, Саймонс - 31, Харт - 22, Уинслоу - 16, Маклемор - 14, Браун - 4, Уотфорд - 3, Эллеби - 1, Блевинс, Бледсо, Джонсон, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Смит, Хьюз
Комментарии
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