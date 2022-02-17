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«Голден Стэйт» проиграл броском под сирену, «Лейкерс» вырвали победу в матче с «Ютой»

«Голден Стэйт» проиграл броском под сирену, «Лейкерс» вырвали победу в матче с «Ютой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором лидер Западной конференции «Финикс Санз» принимали аутсайдера Западной конференции «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 124:121.

В «Финикс Санз» самым результативным игроком стал Девин Букер с 24 очками. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Деннис Шрёдер (23 очка, 6 подборов, 9 передач).

В параллельном матче занимающий вторую строку в Западной конференции «Голден Стейт Уорриорз» проиграл «Денвер Наггетс» со счётом 116:117. Встреча прошла на площадке «Чейз Центр» в Сан-Франциско(США). Самым результативным игроком в «Уорриорз» стал Стефен Карри, принёсший команде 25 очков. Самым эффективным в «Денвере» стал сербский центровой Никола Йокич с дабл-даблом (35 очков и 17 подборов). Победный трёхочковый бросок с сиреной в составе «Наггетс» забил защитник Монте Моррис.

В другой игре «Лос-Анджелес Лейкерс» принимали «Юту-Джаз». Встреча прошла в Индианаполисе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 106:101. В «Лейкерс» самым результативными игроком стал Леброн Джеймс с 33 очками, 8 подборами и 6 передачами.
Лучшей результативностью в составе гостей отметился Донован Митчелл с 37 очками.

НБА - регулярный чемпионат
17 февраля 2022, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
124 : 121
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Финикс Санз: Букер - 24, Эйтон - 23, Бриджес - 17, Джонсон - 14, Пол - 11, Крэйг - 9, Макги - 9, Холидей - 9, Краудер - 8, Бийомбо, Камински, Пэйн, Пэйтон, Уэйнрайт, Шамет, Шарич
Хьюстон Рокетс: Шрёдер - 23, Тэйт - 22, Гордон - 20, Шенгюн - 19, Грин - 17, Мартин - 11, Мэтьюз - 6, Кристофер - 2, Нваба - 1, Queen, Вуд, Гаруба, Никс, Портер, Уолл, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
17 февраля 2022, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
116 : 117
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Томпсон - 16, Пул - 15, Луни - 13, Куминга - 12, Пэйтон II - 12, Портер - 10, Уиггинс - 9, Бьелица - 4, Грин, Игуодала, Кьоцца, Ли, Муди, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Форбс - 22, Моррис - 13, Гордон - 10, Риверс - 10, Грин - 9, Казинс - 6, Грин - 5, Хиланд - 5, Бартон - 2, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Рид, Ховард, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
17 февраля 2022, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 101
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Дэвис - 17, Уэстбрук - 17, Монк - 13, Ривз - 9, Джонсон - 4, Ховард - 4, Ариза - 3, Бэйзмор - 3, Хортон-Такер - 3, Брэдли, Джонс, Джордан, Думбуйа, Нанн, Эллингтон, Энтони
Юта Джаз: Митчелл - 37, Богданович - 15, Кларксон - 13, О'Нил - 10, Уайтсайд - 7, Конли - 6, Форрест - 6, Гобер - 5, Пэскелл - 2, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Гэй, Хаус, Эрнангомес
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