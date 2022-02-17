«Голден Стэйт» проиграл броском под сирену, «Лейкерс» вырвали победу в матче с «Ютой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором лидер Западной конференции «Финикс Санз» принимали аутсайдера Западной конференции «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 124:121.
В «Финикс Санз» самым результативным игроком стал Девин Букер с 24 очками. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Деннис Шрёдер (23 очка, 6 подборов, 9 передач).
В параллельном матче занимающий вторую строку в Западной конференции «Голден Стейт Уорриорз» проиграл «Денвер Наггетс» со счётом 116:117. Встреча прошла на площадке «Чейз Центр» в Сан-Франциско(США). Самым результативным игроком в «Уорриорз» стал Стефен Карри, принёсший команде 25 очков. Самым эффективным в «Денвере» стал сербский центровой Никола Йокич с дабл-даблом (35 очков и 17 подборов). Победный трёхочковый бросок с сиреной в составе «Наггетс» забил защитник Монте Моррис.
В другой игре «Лос-Анджелес Лейкерс» принимали «Юту-Джаз». Встреча прошла в Индианаполисе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 106:101. В «Лейкерс» самым результативными игроком стал Леброн Джеймс с 33 очками, 8 подборами и 6 передачами.
Лучшей результативностью в составе гостей отметился Донован Митчелл с 37 очками.
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