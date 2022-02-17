Энтони Дэвис выбыл из-за травмы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не смог продолжить матч с «Ютой Джаз» (106:101) после того, как повредил голеностоп в первой половине матча. Звёздный баскетболист приземлился на ногу центрового «Джаз» Руди Гобера и смог покинуть площадку только при помощи поддержки.
Стоит отметить, что к моменту ухода Дэвиса с площадки он успел записать на свой счёт 17 очков при реализации 7 из 9 с игры. Самым результативными игроком встречи в составе «озёрников» стал Леброн Джеймс с 33 очками, 8 подборами и 6 передачами.
Медобследование не выявило у Дэвиса перелома, игрок получил только растяжение связок. Он будет проходить восстановительные процедуры во время перерыва на Матч звёзд, а после возвращения команды из небольшого отпуска его вновь осмотрят специалисты.
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