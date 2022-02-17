«Финикс» потерял Криса Пола из-за травмы руки

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол повредил правую руку в сегодняшней игре против «Хьюстон Рокетс» (124:121) и не смог продолжить участие в матче.
В этом сезоне Пол в среднем набирает 15,0 очка и 10,8 передачи в 57 играх регулярного чемпионата.
Пол был заявлен на воскресный Матч всех звезд в качестве запасного, поэтому, если он не сможет принять участие, ему придется найти замену.
Команда Леброна Джеймса на Матч звёзд: Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Никола Йокич («Денвер Наггетс») и Демар Дерозан («Чикаго Буллз»).
Запасные: Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»), Крис Пол («Финикс Санз»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Фред Ванвлит («Торонто Рэпторс»), Джеймс Харден («Филадельфия Сиксерс»).
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