«Финикс» потерял Криса Пола из-за травмы руки

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол повредил правую руку в сегодняшней игре против «Хьюстон Рокетс» (124:121) и не смог продолжить участие в матче.

В этом сезоне Пол в среднем набирает 15,0 очка и 10,8 передачи в 57 играх регулярного чемпионата.

Пол был заявлен на воскресный Матч всех звезд в качестве запасного, поэтому, если он не сможет принять участие, ему придется найти замену.

Команда Леброна Джеймса на Матч звёзд: Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Никола Йокич («Денвер Наггетс») и Демар Дерозан («Чикаго Буллз»).



Запасные: Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»), Крис Пол («Финикс Санз»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Фред Ванвлит («Торонто Рэпторс»), Джеймс Харден («Филадельфия Сиксерс»).