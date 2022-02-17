Демар Дерозан обновил рекорд Уилта Чемберлена
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Игрок «Чикаго Буллз» Демар Дерозан в матче с «Сакраменто Кингз» (125:118) набрал 38 очков. Таким образом, защитник уже в седьмом матче подряд набрал как минимум 35 очков при 50% с игры, тем самым обновив рекорд легендарного Уилта Чемберлена. Центровой проводил такие серии дважды – в сезонах-1960/61 и 1962/63.
Также стоит отметить, что Дерозан восьмой раз подряд набирает 30 и более очков. Это самая продолжительная серия для игроков чикагской команды». Ещё один легендарный баскетболист Майкл Джордан провёл подобную серию в начале 1996 года.
Статистика Дерозана в последних семи встречах:
38 очков, 59%
40 очков, 67%
38 очков, 50%
35 очков, 64%
36 очков, 68%
38 очков, 59%
45 очков, 60%
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