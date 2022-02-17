Демар Дерозан обновил рекорд Уилта Чемберлена

Игрок «Чикаго Буллз» Демар Дерозан в матче с «Сакраменто Кингз» (125:118) набрал 38 очков. Таким образом, защитник уже в седьмом матче подряд набрал как минимум 35 очков при 50% с игры, тем самым обновив рекорд легендарного Уилта Чемберлена. Центровой проводил такие серии дважды – в сезонах-1960/61 и 1962/63.

Также стоит отметить, что Дерозан восьмой раз подряд набирает 30 и более очков. Это самая продолжительная серия для игроков чикагской команды». Ещё один легендарный баскетболист Майкл Джордан провёл подобную серию в начале 1996 года.

Статистика Дерозана в последних семи встречах:

38 очков, 59%

40 очков, 67%

38 очков, 50%

35 очков, 64%

36 очков, 68%

38 очков, 59%

45 очков, 60%