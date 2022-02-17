Гомельский назвал игрока «Зенита», которому необходимо искать замену

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что санкт-петербургскому «Зениту» стоит искать замену Артурасу Гудайтису.
«Думаю, что Гудайтису нужно искать замену», — написал Гомельский на своём сайте.
В нынешнем сезоне Евролиги Гудайтис набирает 6,7 очка и 4,2 подбора в среднем за игру. Литовский баскетболист очень подвержен травмам.
Гудайтис был одним из самых эффективных баскетболистов команды на площадке в прошлом сезоне. Литовский центровой в сезоне-2020/2021 провёл за «Зенит» 48 матчей — 31 игру в Евролиге и 17 в Единой Лиге. Его статистика в этом сезоне европейского турнира — 9,7 очка, 4 подбора и 12,8 балла эффективности в среднем за матч. В Единой Лиге в среднем за матч Артурас набирал 11,1 очка, делал 4,6 подбора и заканчивал матч с 13,1 балла эффективности.
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