«Зенит» одержал крупную победу над «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» на своей площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». Счёт встречи — 90:74 в пользу гостей.
Подопечные Хавьера Паскуаля заложили фундамент будущего успеха уже в первой половине матча — на большой перерыв команды ушли при счёте 40:32 в пользу санкт-петербургского клуба. К заключительной четверти преимущество «Зенита» достигло 17 очков, что превратило заключительный игровой отрезок в простую формальность.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Игорь Вольхин, набравший 15 очков. В составе хозяев 21 очко набрал Евгений Белянков.
После 15 игр регулярного чемпионата «Зенит» занимает вторую позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея 12 побед при 3 поражениях. «Цмоки-Минск» занимает 11-е место, имея в своём активе 2 победы и 9 поражений.
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