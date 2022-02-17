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«Зенит» одержал крупную победу над «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» одержал крупную победу над «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» на своей площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». Счёт встречи — 90:74 в пользу гостей.

Подопечные Хавьера Паскуаля заложили фундамент будущего успеха уже в первой половине матча — на большой перерыв команды ушли при счёте 40:32 в пользу санкт-петербургского клуба. К заключительной четверти преимущество «Зенита» достигло 17 очков, что превратило заключительный игровой отрезок в простую формальность.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Игорь Вольхин, набравший 15 очков. В составе хозяев 21 очко набрал Евгений Белянков.

После 15 игр регулярного чемпионата «Зенит» занимает вторую позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея 12 побед при 3 поражениях. «Цмоки-Минск» занимает 11-е место, имея в своём активе 2 победы и 9 поражений.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 февраля 2022, четверг. 19:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
74 : 90
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Цмоки-Минск: Белянков - 21, Уорнер - 15, Эрнандес-Зиненко - 9, Стабровский - 7, Лейк - 6, Кларк - 5, Коратцов - 3, Коско - 3, Тростинецкий - 3, Стубеда - 2, Близнюк, Поролев
Зенит: Вольхин - 15, Пойтресс - 14, Мики - 12, Бэрон - 11, Карасёв - 11, Д. Кулагин - 8, Картер - 7, Лойд - 7, Зубков - 5, Карванен, Пушков
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