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Названы самые продаваемые майки НБА в штатах США. Леброн с отрывом опережает Джордана

Названы самые продаваемые майки НБА в штатах США. Леброн с отрывом опережает Джордана
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Журналист ESPN Ник Депола опубликовал карту США, на которой показаны самые продаваемые майки игроков НБА в разных штатах.

Самым популярным игроком по продаже маек стал лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Помимо Леброна, в списке есть такие баскетболисты, как Дэмьен Лиллард, Стив Смит, Донован Митчелл, Яо Мин, Никола Йокич, Стив Нэш, Коби Брайант, Майкл Джордан, Яннис Адетокунбо, Грант Хилл, Скотти Пиппен, Майк Бибби, Трей Янг, Винс Картер, Аллен Айверсон и Джейсон Тейтум.

Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Ника Деполы.

Кби Брайант по продажам маек лидирует на Аляске и в Северной Дакоте, Майкл Джордан – в Иллинойсе, Мэриленде и Южной Дакоте, Винс Картер – в Мэне и Западной Виргинии.

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