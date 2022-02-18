Лука Дончич установил рекорд последних 56 лет в НБА

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Уолт Беллами), набиравшим по меньшей мере 45 очков, 15 подборов и 5 передач дважды за календарный месяц, и первым после Чемберлена, который этого добивался в январе 1966 года. Об этом сообщается на странице ESPN Stats & Info в «Твиттере».
В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» встречался с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу со счётом 125:118 праздновали баскетболисты «Далласа». Самым результативным игроком матча стал Си Джей Макколлум из «Пеликанс» с 38 очками. Дончич набрал 49 очков, он сделал 15 подборов и 8 передач.
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