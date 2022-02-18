Игрок «Лейкерс» начал встречаться с известной певицей Игги Азалией
Поделиться
Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Малик Монк встречается с австралийской певицей Игги Азалией. Об этом информирует Daily Mail.
Сообщается, что пара вместе поужинала в честь Дня святого Валентина. Компанию в одном из ресторанов города Санта-Моники им составил ещё один игрок «Лейкерс», Энтони Дэвис, который присутствовал там вместе со своей супругой.
Монк присоединился к «Лос-Анджелесу» в межсезонье-2021. Атакующий защитник первые четыре года карьеры в НБА провёл в «Шарлотт Хорнетс», который не стал продлевать с ним контракт в межсезонье.
Дэвис в настоящее время травмирован. В матче решулярного чемпионата НБА с клубом «Юта Джаз» Энтони получил растяжение связок правого голеностопного сустава. Игрок пропустил не менее четырёх недель.
Новость по темеЛеброн Джеймс отреагировал на серьёзную травму Энтони Дэвиса
Комментарии
- 18 февраля 2022
-
13:56
-
13:16
-
12:56
-
11:55
-
11:10
-
10:02
-
09:21
-
08:56
-
00:47
- 17 февраля 2022
-
23:57
-
23:40
-
22:53
-
21:34
-
20:49
-
19:52
-
18:06
-
16:43
-
15:35
-
14:13
-
13:35
-
12:43
-
11:30
-
10:09
-
09:16
-
08:51
-
07:16
-
06:25
-
00:32
- 16 февраля 2022
-
23:35
-
22:31
-
21:32
-
20:50
-
19:45
-
18:04
-
17:13
Партнерский контент