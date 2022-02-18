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Игрок «Лейкерс» начал встречаться с известной певицей Игги Азалией

Игрок «Лейкерс» начал встречаться с известной певицей Игги Азалией
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Малик Монк встречается с австралийской певицей Игги Азалией. Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что пара вместе поужинала в честь Дня святого Валентина. Компанию в одном из ресторанов города Санта-Моники им составил ещё один игрок «Лейкерс», Энтони Дэвис, который присутствовал там вместе со своей супругой.

Монк присоединился к «Лос-Анджелесу» в межсезонье-2021. Атакующий защитник первые четыре года карьеры в НБА провёл в «Шарлотт Хорнетс», который не стал продлевать с ним контракт в межсезонье.

Дэвис в настоящее время травмирован. В матче решулярного чемпионата НБА с клубом «Юта Джаз» Энтони получил растяжение связок правого голеностопного сустава. Игрок пропустил не менее четырёх недель.

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