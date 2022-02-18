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Леброн Джеймс отреагировал на серьёзную травму Энтони Дэвиса

Леброн Джеймс отреагировал на серьёзную травму Энтони Дэвиса
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об одноклубнике Энтони Дэвисе, который не смог продолжить матч с «Ютой Джаз» (106:101) после того, как повредил голеностоп в первой половине встречи.

«Как же непросто было смотреть на его приземление. Я очень надеюсь, что с ним всё в порядке. Сейчас его здоровье важнее всего: и для него, и для всего клуба. Хотел бы пожелать ему всего наилучшего.

Я видел его в перерыве матча, и, признаюсь, было больно смотреть на него в таком виде. Но уже через неделю, когда мы вернёмся, ему станет лучше», — приводит слова Джеймса Lakers Nation.

Ранее сообщалось, что Дэвис пропустит не менее четырёх недель из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.

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