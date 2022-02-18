Леброн Джеймс отреагировал на серьёзную травму Энтони Дэвиса
Поделиться
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об одноклубнике Энтони Дэвисе, который не смог продолжить матч с «Ютой Джаз» (106:101) после того, как повредил голеностоп в первой половине встречи.
«Как же непросто было смотреть на его приземление. Я очень надеюсь, что с ним всё в порядке. Сейчас его здоровье важнее всего: и для него, и для всего клуба. Хотел бы пожелать ему всего наилучшего.
Я видел его в перерыве матча, и, признаюсь, было больно смотреть на него в таком виде. Но уже через неделю, когда мы вернёмся, ему станет лучше», — приводит слова Джеймса Lakers Nation.
Ранее сообщалось, что Дэвис пропустит не менее четырёх недель из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.
Комментарии
- 18 февраля 2022
-
11:55
-
11:10
-
10:02
-
09:21
-
08:56
-
00:47
- 17 февраля 2022
-
23:57
-
23:40
-
22:53
-
21:34
-
20:49
-
19:52
-
18:06
-
16:43
-
15:35
-
14:13
-
13:35
-
12:43
-
11:30
-
10:09
-
09:16
-
08:51
-
07:16
-
06:25
-
00:32
- 16 февраля 2022
-
23:35
-
22:31
-
21:32
-
20:50
-
19:45
-
18:04
-
17:13
-
16:57
-
15:17
-
14:55
Партнерский контент