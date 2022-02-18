Чарльз Баркли назвал двух главных претендентов на награду MVP НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал, кого, по его мнению, следует рассматривать в качестве главных кандидатов на награду MVP НБА нынешнего сезона. Как считает Баркли, в первую очередь речь должна идти о центровом «Филадельфии Сиксерс» Джоэле Эмбииде и атакующем защитнике «Чикаго Буллз» Демаре Дерозане.
«Эмбиид был лучшим игроком в этом сезоне. Демар занял второе место, а Яннис просто гле-то рядом», — приводятся слова Баркли на странице Hoop Central в «Твиттере».
Ранее мнение, что награда самому ценному игроку достанется Эмбииду высказывал знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил.
В 46 матчах нынешнего сезона Эмбиид в среднем за встречу набирает 29.6 очка, 11,2 подбора и 4,5 передачи. Дерозан в 55 матчах в среднем набирает 28,1 очка, 5,2 подбора и 5,1 передачи.
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