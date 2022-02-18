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В «Нью-Йорке» назвали виновника неудачного сезона

В «Нью-Йорке» назвали виновника неудачного сезона
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Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо может лишиться работы, сообщает SNY. По информации источника, вице-президент «Нью-Йорка» Уильям Уэсли в общении с владельцем клуба Джеймсом Доланом обвиняет в неудачном выступлении в сезоне-2021/2022 именно Тибодо.

Накануне «Нью-Йорк Никс» проиграл «Бруклин Нетс» со счётом 106:111. Встреча прошла на площадке «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).

Самым результативным игроком в «Нью-Йорк Никс» стал Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Самым эффективным в «Бруклине» стал Кэмерон Томас с 21 очком. Его одноклубник Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

«Нью-Йорк Никс» занимает 12-е место в Восточной конференции с результатом 25-34.

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