В «Нью-Йорке» назвали виновника неудачного сезона
Поделиться
Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо может лишиться работы, сообщает SNY. По информации источника, вице-президент «Нью-Йорка» Уильям Уэсли в общении с владельцем клуба Джеймсом Доланом обвиняет в неудачном выступлении в сезоне-2021/2022 именно Тибодо.
Накануне «Нью-Йорк Никс» проиграл «Бруклин Нетс» со счётом 106:111. Встреча прошла на площадке «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).
Самым результативным игроком в «Нью-Йорк Никс» стал Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Самым эффективным в «Бруклине» стал Кэмерон Томас с 21 очком. Его одноклубник Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.
«Нью-Йорк Никс» занимает 12-е место в Восточной конференции с результатом 25-34.
Комментарии
- 18 февраля 2022
-
19:47
-
18:52
-
18:01
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
14:38
-
13:56
-
13:16
-
12:56
-
11:55
-
11:10
-
10:02
-
09:21
-
08:56
-
00:47
- 17 февраля 2022
-
23:57
-
23:40
-
22:53
-
21:34
-
20:49
-
19:52
-
18:06
-
16:43
-
15:35
-
14:13
-
13:35
-
12:43
-
11:30
-
10:09
-
09:16
-
08:51
-
07:16
-
06:25
-
00:32
Партнерский контент