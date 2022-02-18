Димитрис Итудис прокомментировал разгром «Локомотива-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань».



«Поздравляю команду с победой и серьёзной игрой. По сути, мы провели только одну плохую четверть, вторую с точки зрения защиты. В ней мы совершали потери, уступали в борьбе за ничейные мячи и в итоге пропустили 34 очка. Этот подход мы кардинально изменили во второй половине, в которой мы пропустили 20 очков за 20 минут. Соперники попали всего два из восьми трёхочковых, потому что мы постоянно переключались на периметре, не давали лёгких бросков, вынуждали совершать потери. При этом наше нападение сохраняло ритм на протяжении всего матча. Ещё раз поздравляю команду и благодарю болельщиков за поддержку», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.