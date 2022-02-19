Названы номинанты на включение в Зал славы в этом году

Стал известен список финалистов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2022 году. Как сообщает ESPN US, в него вошли олимпийский чемпион Тим Хардуэй-старший, 4-кратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили и известный тренер Джордж Карл.
Другими финалистами стали бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер, легенды WNBA Суин Кэш и Линдси Уэйлен, признававшийся лучшим игроком среди студентов Маркес Джонсон, опытный судья НБА Хью Эванс, университетский тренер Боб Хаггинс, тренер женской NCAA и WNBA Марианн Стэнли и тренер Лета Эндрюс.
Окончательный список новых членов Зала славы будет назван 2 апреля в Новом Орлеане во время «Финала четырёх» NCAA, а торжественная церемония состоится 10 сентября в Спрингфилде, штат Массачусетс.
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