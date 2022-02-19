Яннис Адетокунбо прокомментировал переход Джеймса Хардена в «Филадельфию»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о переходе защитника Джеймса Хардена из «Бруклин Нетс» в «Филадельфию Сиксерс». «Бакс» и «Сиксерс» встречались друг с другом в минувшем матче регулярного чемпионата НБА. Победу в этом противостоянии праздновали баскетболисты «Филадельфии» — 123:120.

«Очевидно, что с ним это будет совсем другая команда. В плей-офф в её составе уже будет Джеймс. Но мы должны быть в состоянии играть в защите против него. Сегодняшний матч стал для нас хорошим уроком. В нашей первой встрече Эмбиид и Харден участия не принимали», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

«Бруклин» и «Милуоки» встретятся вновь уже в следующем туре регулярного чемпионата НБА. Матч запланирован на 27 февраля и начнётся в 4:30 мск.