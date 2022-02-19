Яннис Адетокунбо прокомментировал переход Джеймса Хардена в «Филадельфию»
Поделиться
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о переходе защитника Джеймса Хардена из «Бруклин Нетс» в «Филадельфию Сиксерс». «Бакс» и «Сиксерс» встречались друг с другом в минувшем матче регулярного чемпионата НБА. Победу в этом противостоянии праздновали баскетболисты «Филадельфии» — 123:120.
«Очевидно, что с ним это будет совсем другая команда. В плей-офф в её составе уже будет Джеймс. Но мы должны быть в состоянии играть в защите против него. Сегодняшний матч стал для нас хорошим уроком. В нашей первой встрече Эмбиид и Харден участия не принимали», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.
«Бруклин» и «Милуоки» встретятся вновь уже в следующем туре регулярного чемпионата НБА. Матч запланирован на 27 февраля и начнётся в 4:30 мск.
Комментарии
- 19 февраля 2022
-
10:55
-
10:13
-
09:22
-
08:39
-
01:00
-
00:07
- 18 февраля 2022
-
23:27
-
22:50
-
21:24
-
20:52
-
19:47
-
18:52
-
18:01
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
14:38
-
13:56
-
13:16
-
12:56
-
11:55
-
11:10
-
10:02
-
09:21
-
08:56
-
00:47
- 17 февраля 2022
-
23:57
-
23:40
-
22:53
-
21:34
-
20:49
-
19:52
-
18:06
-
16:43
-
15:35
Партнерский контент