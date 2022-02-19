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Ламело Болл показал свою новую девушку

Ламело Болл показал свою новую девушку
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл разместил новый пост у себя в «твиттере», показав фотографию своей девушки, инстаграм-модели Аны Монтаны.

«Она», — подписал фото Болл, добавив несколько смайлов.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Ламело Болла в «Твиттере».

В 53 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Болл в среднем набирает 20 очков, отдаёт 7,5 передачи и совершает 7,1 подбора.

Болл стал самым молодым баскетболистом за последние 40 лет, которому покорилась статистическая линия 25-15-10 (как минимум 25 очков, 15 подборов и 12 передач) в матче НБА. Игрок был выбран форвардом «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом во время специального драфта на Матч звёзд НБА, который состоится 20 февраля в Кливленде.

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