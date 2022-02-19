«Барселона» и «Реал» претендуют на одного из лучших испанских игроков НБА
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Форвард «Юты Джаз» Хуан Эрнангомес может продолжить карьеру у себя на родине, в Испании, сообщает Marca. По информации источника, в услугах 26-летнего баскетболиста заинтересованы «Барселона» и мадридский «Реал».
Эрнангомес на время перерыва на Матч звёзд НБА прилетел в Мадрид, чтобы отдохнуть с семьёй. Ранее уже сообщалось, что «Реал» планирует подписать контракт с игроком после окончания сезона в НБА.
За последнее время Эрнангомес уже дважды сменил клубную прописку — сначала об был обменян из «Бостона» сначала в «Сан-Антонио», а затем в «Юту». Ожидается, что клуб из Солт-Лейк-Сити может отчислить игрока уже в ближайшее время.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Жрнангомес набирает 1,2 очка и 1,6 подбора в среднем за игру.
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