Леброн Джеймс высказался о Луке Дончиче
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился своими впечатлениями об игре разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича. Джеймс высоко оценил игровые навыки словенца.
«Мне всё нравится в его игре. Мне всё нравится в нём самом. Его игра очень похожа на мою», — цитирует Леброна Джеймса ESPN.
Накануне Дончич стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Уолт Беллами), набиравшим по меньшей мере 45 очков, 15 подборов и 5 передач дважды за календарный месяц, и первым после Чемберлена, который добился этого в январе 1966 года. Таким образом, подобное не удавалось никому на протяжении последних 56 лет.
Леброн и Дончич сыграют за одну команду на Матче звёзд НБА.
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