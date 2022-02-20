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Трэй Томпкинс может перейти в «Зенит» после истечения контракта с «Реалом»

Трэй Томпкинс может перейти в «Зенит» после истечения контракта с «Реалом»
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Тяжёлый форвард «Реала» Трэй Томпкинс может перейти в «Зенит». Об этом в своём «твиттере» рассказал инсайдер Немани Жорич.

По сведениям источника, мадридский клуб не намерен продлевать контракт с Томпкинсом, который истекает нынешним летом.

В семи матчах регулярного чемпионата Евролиги Томпкинс в среднем набирал 7 очков, совершал 2,1 подбора и отдавал 0,7 передачи.

Отметим, что Трэй уже выступал в России. В сезоне 2014-2015 баскетболист выступал за «Нижний Новогород» и являлся одним из ключевых игроков клуба. По окончании того сезона игрок перешёл в «Реал».

Следующий матч в Единой лиге ВТБ баскетболисты «Нижнего Новгорода» проведут 2 марта, когда на выезде встретятся с клубом «Локомотив-Кубань».

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