Джа Морант — о скандальном видео с текилой и пачками денег: да ладно вам, мы были пьяные

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант дал комментарий по поводу скандального видео с его участием.
Напомним, в «инстаграме» одного из членов семьи 22-летнего баскетболиста прошёл прямой эфир, в течение которого было видно, как Морант пьёт текилу прямо из бутылки и демонстрирует пачки долларов во время частного перелёта.
«Да ладно вам, мы были пьяные. У меня появилось время, чтобы пригласить свою семью, все мы просто наслаждались этим моментом. Они знали, чего мне стоило оказаться здесь, и это было правильно, что они были рядом во время моего первого Матча всех звёзд», — приводит слова Моранта Yahoo Sports.
В 46 матчах нынешнего регулярного чемпионата НБА Морант записывал себе в актив в среднем 26,8 очка, 5,9 подбора, 6,9 передачи и 1,2 перехвата.
Ранее стало известно, что Морант начал встречаться с американской моделью Джоанной Леей. 40-летняя Лея почти в два раза старше 22-летнего Моранта.
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