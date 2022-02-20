Экс-игрок «Чикаго» объяснил, почему Майкл Джордан не может считаться величайшим в истории

Бывший баскетболист Роберт Пэриш, выступавший за «Чикаго Буллз» вместе с легендарным Майклом Джорданом, высказал мнение о нём.
«Майкл был великим в свою эпоху, но подумайте вот о чём: Майкл никогда не побеждал в матчах с великими командами. Когда Ларри Бёрд, Кевин Макхэйл и я были в расцвете сил в «Бостон Селтикс», он не мог победить нас. Он не мог пройти «Детройт Пистонс», пока Джо Думарс и Айея Томас не состарились, он не мог победить «Лос-Анджелес Лейкерс» в их расцвете.
Когда он обыграл «Финикс Санз», у них был только один человек из Зала славы — это Чарльз Баркли. Когда он обыграл «Сиэтл Суперсоникс», у них был один Гэри Пэйтон. Когда он обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс», у них был один человек из Зала славы — Клайд Дрекслер. А у него было три человека из Зала славы: Скотти Пиппен, Деннис Родман и он сам. Не поймите меня неправильно, Майкл был великим в свою эпоху, но он не — величайший», — приводит слова Пэриша The Sports Rush.
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