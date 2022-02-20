Иван Ургант и ещё 4 человека включены в Зал славы Единой лиги ВТБ

Прошла церемония введения в Зал славы Единой лиги ВТБ. Членами Зала славы стали 5 знаковых для лиги личностей — Костас Каймакоглу, Бранко Миркович, Василий Карасёв, Александр Хайретдинов и Иван Ургант.

Бранко Миркович — участник Матча звёзд — 2020, лидер «Цмоки-Минск» по результативным передачам (450) в истории клуба, 9-й в диге по количеству набранных очков (1811), 4-й в лиге по количеству передач (773), 4-й в лиге по количеству забитых трёхочковых (336). Сербский разыгрывающий провёл в лиге 7 ярких сезонов, защищая цвета белорусского «Цмоки» и эстонского «Калева». Константинас Каймакоглу — 2-кратный вице-чемпион лиги (2016, 2021), 2-кратный бронзовый призёр лиги (2014, 2019), рекордсмен УНИКСа по количеству матчей в лиге (135). Греческий форвард – легенда УНИКСа. Всю свою карьеру в Единой лиге Костас провёл в казанском клубе, став лидером УНИКСа по сыгранным матчам в турнире (135).

Василий Карасёв — 3-кратный бронзовый призёр лиги ВТБ (2016-18), 4-й тренер в истории по количеству побед в лиге ВТБ (122 победы). Возглавлял «Триумф» (2012-2014) и «Зенит (2014-2018). Александр Хайретдинов — основатель «Нижнего Новгорода», вице-чемпион лиги (2014). Ушёл из жизни 20 июня 2021 года в возрасте 66 лет. Иван Ургант — ведущий первого в истории лиги Матча звёзд, который прошёл в Сочи в 2017 году. Был бессменным ведущим Матчей звёзд Единой лиги с 2017-го по 2021-й включительно, дополняя баскетбольное шоу остроумными и весёлыми шутками.