Иван Ургант и ещё 4 человека включены в Зал славы Единой лиги ВТБ

Прошла церемония введения в Зал славы Единой лиги ВТБ. Членами Зала славы стали 5 знаковых для лиги личностей — Костас Каймакоглу, Бранко Миркович, Василий Карасёв, Александр Хайретдинов и Иван Ургант.
Бранко Миркович — участник Матча звёзд — 2020, лидер «Цмоки-Минск» по результативным передачам (450) в истории клуба, 9-й в диге по количеству набранных очков (1811), 4-й в лиге по количеству передач (773), 4-й в лиге по количеству забитых трёхочковых (336). Сербский разыгрывающий провёл в лиге 7 ярких сезонов, защищая цвета белорусского «Цмоки» и эстонского «Калева». Константинас Каймакоглу — 2-кратный вице-чемпион лиги (2016, 2021), 2-кратный бронзовый призёр лиги (2014, 2019), рекордсмен УНИКСа по количеству матчей в лиге (135). Греческий форвард – легенда УНИКСа. Всю свою карьеру в Единой лиге Костас провёл в казанском клубе, став лидером УНИКСа по сыгранным матчам в турнире (135).
Василий Карасёв — 3-кратный бронзовый призёр лиги ВТБ (2016-18), 4-й тренер в истории по количеству побед в лиге ВТБ (122 победы). Возглавлял «Триумф» (2012-2014) и «Зенит (2014-2018). Александр Хайретдинов — основатель «Нижнего Новгорода», вице-чемпион лиги (2014). Ушёл из жизни 20 июня 2021 года в возрасте 66 лет. Иван Ургант — ведущий первого в истории лиги Матча звёзд, который прошёл в Сочи в 2017 году. Был бессменным ведущим Матчей звёзд Единой лиги с 2017-го по 2021-й включительно, дополняя баскетбольное шоу остроумными и весёлыми шутками.
- 20 февраля 2022
-
22:23
-
22:13
-
21:54
-
21:26
-
20:17
-
19:17
-
19:11
-
18:16
-
17:21
-
17:00
-
15:48
-
15:09
-
14:20
-
13:08
-
12:17
-
11:42
-
10:25
-
09:46
-
09:17
-
08:45
-
08:11
-
00:40
-
00:05
- 19 февраля 2022
-
22:43
-
21:59
-
20:49
-
19:59
-
19:29
-
18:36
-
17:28
-
16:40
-
16:06
-
14:58
-
13:51
-
12:52