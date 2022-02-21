Нурлан Сабуров оценивал мощные данки, чирлидерши зажигали на сцене. Фото Матча всех звёзд

20 февраля в Москве на стадионе «ВТБ Арена парк» прошёл Матч звёзд Единой лиги ВТБ, в котором сборная мира оказалась сильнее сборной России со счётом 129:121.

Звёзды России – Звёзды Мира – 121:129 (41:36, 23:38, 32:22, 25:33)

Р: Кулагин 17 + 10 передач, Воронцевич 15 + 11 подборов, Швед 15 + 7 передач, Астапкович 16, Боломбой 13

М: Хезонья 29, Мики 28 + 11 подборов, Макколлум 17 + 5 передач

Форвард УНИКСа Марио Хезонья был признан MVP Матча звёзд Единой лиги ВТБ, в котором «Звёзды мира» победили «Звёзд России» (129:121). Хорват набрал 29 очков, сделал 4 подбора и 3 передачи.



Также Хезонья стал победителем конкурса данков. В финале он обошёл по оценкам жюри Алекса Пойтресса. За свой последний данк форвард получил максимальное количество баллов от жюри.



Лучшие кадры с Матча звёзд Единой лиги ВТБ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.