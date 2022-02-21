«Команда Леброна» победила «Команду Дюранта» благодаря 50 очкам Карри в матче звёзд НБА

Завершился матч звёзд НБА в Кливленде (США), в котором на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Команда Леброна» принимала «Команду Дюранта». Победу в нём одержала «Команда Леброна» со счётом 163:160.



Значительный вклад в успех номинальных хозяев внёс Стефен Карри – 50 очков. Также стоит отметить Янниса Адетокунбо, у которого дабл-дабл (30 очков и 12 подборов). У «Команды Дюранта» выделился Джоэл Эмбиид, на его счету 36 очков и 10 подборов.

В ночь с 19 на 20 февраля мск в Кливленде (США) в рамках Уик-энда всех звёзд НБА-2022 проходил конкурс данков. Победителем стал баскетболист «Нью-Йорк Никс» Оби Топпин.

Топпин победил в финале Хуана Тоскано-Андерсона из «Голден Стэйт Уорриорз», забив сверху с проносом мяча между ног и ударом от щита. Ни один данк в конкурсе этого года не получил 50 баллов.