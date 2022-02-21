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«Команда Леброна» победила «Команду Дюранта» благодаря 50 очкам Карри в матче звёзд НБА

«Команда Леброна» победила «Команду Дюранта» благодаря 50 очкам Карри в матче звёзд НБА
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Завершился матч звёзд НБА в Кливленде (США), в котором на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Команда Леброна» принимала «Команду Дюранта». Победу в нём одержала «Команда Леброна» со счётом 163:160.

Значительный вклад в успех номинальных хозяев внёс Стефен Карри – 50 очков. Также стоит отметить Янниса Адетокунбо, у которого дабл-дабл (30 очков и 12 подборов). У «Команды Дюранта» выделился Джоэл Эмбиид, на его счету 36 очков и 10 подборов.

НБА - Матч Звёзд. Матч звёзд НБА
21 февраля 2022, понедельник. 04:00 МСК
Команда Леброна
Окончен
163 : 160
Команда Дюранта
Команда Леброна: Карри - 50, Адетокунбо - 30, Джеймс - 24, Гарлэнд - 13, Аллен - 10, Дерозан - 10, Йокич - 10, Дончич - 8, Ванвлит - 6, Батлер - 2, Митчелл, Пол, Харден
Команда Дюранта: Эмбиид - 36, Букер - 20, Болл - 18, Мюррей - 17, Янг - 13, Лавин - 12, Уиггинс - 10, Таунс - 9, Тейтум - 8, Гобер - 6, Морант - 6, Миддлтон - 5, Дюрант

В ночь с 19 на 20 февраля мск в Кливленде (США) в рамках Уик-энда всех звёзд НБА-2022 проходил конкурс данков. Победителем стал баскетболист «Нью-Йорк Никс» Оби Топпин.

Топпин победил в финале Хуана Тоскано-Андерсона из «Голден Стэйт Уорриорз», забив сверху с проносом мяча между ног и ударом от щита. Ни один данк в конкурсе этого года не получил 50 баллов.

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