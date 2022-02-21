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ESPN расставил по местам 75 величайших игроков в истории НБА

ESPN расставил по местам 75 величайших игроков в истории НБА
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Американский телеканал ESPN составил рейтинг топ-75 игроков Национальной баскетбольной ассоциации всех времён.

Лучшим игроком по версии The Athletic стал легендарный игрок «Чикаго Буллз», шестикратный чемпион лиги Майкл Джордан. Второе место в этом рейтинге досталось лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

В десятку также вошли член Зала славы Карим Абдул-Джаббар, легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон, выдающийся баскетболист Уилт Чемберлен, 11-кратный чемпион НБА Билл Расселл, трёхкратный чемпион НБА Ларри Бёрд, пятикратный чемпион НБА Тим Данкан, чемпион НБА Оскар Робертсон и знаменитый игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант.

Кроме того, в этот список попали сразу 11 действующих игроков НБА: Леброн Джеймс (2-е место), Кевин Дюрэнт (12), Стефен Карри (16), Яннис Адетокумбо (18), Крис Пол (29), Кавай Ленард (33), Джеймс Харден (50), Расселл Уэстбрук (68), Кармело Энтони (69), Энтони Дэвис (71), Дэмиан Лиллард (75).

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