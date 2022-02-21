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Горан Драгич подписал контракт с новым клубом

Горан Драгич подписал контракт с новым клубом
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Свободный агент Горан Драгич согласовал контракт с «Бруклин Нетс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Словенский разыгрывающий начинал сезон в «Торонто Рэпторс», который перед дедлайном обменял его в «Сан-Антонио Спёрс» на Таддеуса Янга. В результате сделки «Рэпторс» также получили центрового Дрю Ойбанкса и пик второго раунда драфта-2022, принадлежавший «Детройт Пистонс». «Сан-Антонио» решил выкупить контракт 35-летнего баскетболиста. Главный тренер «Нетс» Стив Нэш лично уговаривал словенца перейти в команду из Нью-Йорка. Нэш и Драгич ранее были одноклубниками в «Финикс Санз».

Интерес к Драгичу также проявляли «Лос-Анджелес Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Милуоки Бакс» и «Чикаго Буллз».

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