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Лука Дончич: Майкл Джордан знает моё имя. У меня нет слов

Лука Дончич: Майкл Джордан знает моё имя. У меня нет слов
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Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал о встрече с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом на Матче звёзд НБА 2022 года.

«Это невероятно, я не знаю, как объяснить этот момент. Это просто потрясающе. Майкл Джордан знает моё имя. Это имеет для меня огромное значение. Невероятный момент. У меня нет слов», — цитирует Дончича Eurohoops.

Напомним, что словенец представляет именной бренд Джордана — Jordan Brand.

Команда Леброна Джеймса со счётом 163:160 обыграла команду Кевина Дюранта. Стефен Карри, игравший за команду Джеймса, стал самым результативным игроком встречи, набрав 50 очков, и был признан самым ценным игроком матча. Самым результативным игроком в составе команды Дюранта стал баскетболист «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, набравший 37 очков.

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