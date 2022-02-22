Пол Пирс и Кевин Гарнетт прервали вражду с Рэем Алленом, сделав совместное фото
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Известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс опубликовал в своём «инстаграме» серию фотографий с Матча всех звёзд в Кливленде. На одной из них он запечатлён вместе с Кевином Гарнеттом и Рэем Алленом.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Пола Пирса.
Отношения Аллена с Пирсом, а также с некоторыми другими игроками «Бостон Селтикс» испортились в 2012 году, когда Рэй перешёл в «Майами Хит».
Аллен выигрывал чемпионат НБА в составе «Селтикс» в 2008 году и «Майами» в 2013-м. Защитник официально завершил спортивную карьеру 1 ноября 2016 года. В сентябре 2018 года его включили в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.
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