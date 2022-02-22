Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс и Кевин Гарнетт прервали вражду с Рэем Алленом, сделав совместное фото

Пол Пирс и Кевин Гарнетт прервали вражду с Рэем Алленом, сделав совместное фото
Комментарии

Известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс опубликовал в своём «инстаграме» серию фотографий с Матча всех звёзд в Кливленде. На одной из них он запечатлён вместе с Кевином Гарнеттом и Рэем Алленом.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Пола Пирса.

Отношения Аллена с Пирсом, а также с некоторыми другими игроками «Бостон Селтикс» испортились в 2012 году, когда Рэй перешёл в «Майами Хит».

Аллен выигрывал чемпионат НБА в составе «Селтикс» в 2008 году и «Майами» в 2013-м. Защитник официально завершил спортивную карьеру 1 ноября 2016 года. В сентябре 2018 года его включили в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022