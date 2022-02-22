Названа причина срыва контракта Демара Дерозана с «Лейкерс»
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Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала о переговорах «Лос-Анджелес Лейкерс» с Демаром Дерозаном.
По словам Рамоны, «озёрники» могли подписать контракт с 32-летним атакующим защитником, однако не захотели заключать соглашение на три года.
«У «Лейкерс» был выбор между Бадди Хилдом, Расселлом Уэстбруком и Демаром Дерозаном. «Лейкерс» выбрали Уэстбрука, на это повлияли Леброн и Дэвис. В варианте с Дерозаном «Лейкерс» не захотели давать ему контракт на три года», — заявила Шелберн.
Недавно Дерозан в матче с «Сакраменто Кингз» (125:118) набрал 38 очков. Таким образом, защитник уже в седьмом матче подряд набрал как минимум 35 очков при 50% с игры, тем самым обновив рекорд легендарного Уилта Чемберлена.
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