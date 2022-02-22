Зак Лавин — о контракте на $ 200 млн: я должен получить то, что заслуживаю

Защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин дал комментарий по поводу своего выхода на рынок свободных агентов в межсезонье-2022.
«Это мой первый раз, когда я становлюсь неограниченно свободным агентом. Это совершенно новый опыт. Я должен получить то, что заслуживаю, это касается нашей команды и лиги в целом. Мне кажется, я нахожусь наравне со всеми в этом смысле. Пусть случится то, что должно, мы будем мешать естественному развитию событий.
Является ли максимальный контракт моей целью? Не знаю, является ли это целью, но я должен получить то, что заслуживаю. Я делаю это для себя лично. Я хочу побеждать. Все должны понимать, что это бизнес, и иногда в таких ситуациях приходится заботиться о себе. Я всегда хочу быть здоровым и безопасным», — приводит слова Лавина Yahoo Sports.
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