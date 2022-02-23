УНИКС проиграл «Монако», Майк Джеймс стал самым результативным и забил победный бросок

Завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Монако» на домашней площадке принимал казанский УНИКС. Встреча завершилась со счётом 79:76 (22:19, 22:17, 17:19, 18:21) в пользу хозяев площадки.



Весь матч проходил в упорной борьбе. Хотя баскетболистам «Монако» по ходу встречи удавалось создавать довольно приличное преимущество, игроки российской команды всякий раз его сокращали. На заключительную десятиминутку команды отправлялись при счёте 61:55 в пользу хозяев площадки. В ходе четвёртой четверти перевес «Монако» достигал 15 очков, однако затем инициативу перехватили игроки УНИКСа, сумев сравнять счёт. Но более удачливыми в самой концовке оказались всё же хозяева.

В составе победителей больше всего очков набрал экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс (25), он же реализовал решающий бросок, а у УНИКСа лучшую результативность продемонстрировал форвард Марио Хезонья (20).



В следующем туре УНИКС также сыграет на выезде. Подопечные Велимира Перасовича отправятся в Испанию, где проведут матч с «Басконией». Встреча состоится 24 февраля и начнётся в 22:30 мск. «Монако» в следующем туре сыграет с «Фенербахче». Матч запланирован на 25 февраля. Начало — в 22:00 мск.