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УНИКС проиграл «Монако», Майк Джеймс стал самым результативным и забил победный бросок

УНИКС проиграл «Монако», Майк Джеймс стал самым результативным и забил победный бросок
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Завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Монако» на домашней площадке принимал казанский УНИКС. Встреча завершилась со счётом 79:76 (22:19, 22:17, 17:19, 18:21) в пользу хозяев площадки.

Весь матч проходил в упорной борьбе. Хотя баскетболистам «Монако» по ходу встречи удавалось создавать довольно приличное преимущество, игроки российской команды всякий раз его сокращали. На заключительную десятиминутку команды отправлялись при счёте 61:55 в пользу хозяев площадки. В ходе четвёртой четверти перевес «Монако» достигал 15 очков, однако затем инициативу перехватили игроки УНИКСа, сумев сравнять счёт. Но более удачливыми в самой концовке оказались всё же хозяева.

В составе победителей больше всего очков набрал экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс (25), он же реализовал решающий бросок, а у УНИКСа лучшую результативность продемонстрировал форвард Марио Хезонья (20).

В следующем туре УНИКС также сыграет на выезде. Подопечные Велимира Перасовича отправятся в Испанию, где проведут матч с «Басконией». Встреча состоится 24 февраля и начнётся в 22:30 мск. «Монако» в следующем туре сыграет с «Фенербахче». Матч запланирован на 25 февраля. Начало — в 22:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
22 февраля 2022, вторник. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
79 : 76
УНИКС
Казань, Россия
Монако: Джеймс - 25, Диалло - 11, Мотеюнас - 11, Холл - 10, Анджушич - 9, Томас - 7, Уаттара - 4, Вестерманн - 2, Бутсиэль, Ли, Мотум, Файе
УНИКС: Хезонья - 20, Браун - 16, Мэйо - 15, Списсу - 10, Браун - 6, Джекири - 6, Воронцевич - 3, Брэнтли, Зайцев, Канаан, Клименко, Узинский
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