«Хьюстон» принял решение по Деннису Шрёдеру
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В «Хьюстон Рокетс» решили не выкупать контракт разыгрывающего Денниса Шрёдера. Об этом в своём «твиттере» рассказал известный инсайдер Марк Стейн. Соглашение игрока с командой заканчивается этим летом.
В 52 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Шрёдер в среднем набирал 14,2 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 4,4 результативные передачи.
Ранее стало известно, что команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» проявляла заинтересованность в подписании контракта со Шрёдером в качестве запасного разыгрывающего, если «Хьюстон Рокетс» примет решение выкупить контракт 28-летнего баскетболиста. Напомним, Шрёдер уже выступал в «Лейкерс» в сезоне-2020/2021, однако покинул команду летом 2021 года.
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