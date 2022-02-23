«Хьюстон» принял решение по Деннису Шрёдеру

В «Хьюстон Рокетс» решили не выкупать контракт разыгрывающего Денниса Шрёдера. Об этом в своём «твиттере» рассказал известный инсайдер Марк Стейн. Соглашение игрока с командой заканчивается этим летом.



В 52 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Шрёдер в среднем набирал 14,2 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 4,4 результативные передачи.



Ранее стало известно, что команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» проявляла заинтересованность в подписании контракта со Шрёдером в качестве запасного разыгрывающего, если «Хьюстон Рокетс» примет решение выкупить контракт 28-летнего баскетболиста. Напомним, Шрёдер уже выступал в «Лейкерс» в сезоне-2020/2021, однако покинул команду летом 2021 года.