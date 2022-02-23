ЦСКА объявил о подписании контракта с Кевином Пангосом

Пресс-служба ЦСКА объявила о подписании долгосрочного контракта с разыгрывающим Кевином Пангосом.



Соглашение вступит в силу после прохождения баскетболистом медосмотра.

29-летний Пангос в сезоне-2020/2021 набирал в среднем 13,5 очка и делал 6,6 передачи в 39 матчах Евролиги за «Зенит». Кевин был включён в первую символическую пятёрку турнира. По окончании сезона интерес в подписании Пангоса проявляли сразу несколько клубов Евролиги, включая ЦСКА. Сам баскетболист, однако, подчёркивал, что желает продолжить карьеру исключительно в Национальной баскетбольной ассоциации и готов ждать предложения контракта до осени. В итоге Кевин подписал контракт с «Кливленд Кавальерс», но закрепиться в команде у него не получилось.