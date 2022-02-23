Шакил О'Нил назвал игрока, на которого хотел быть похожим в детстве

Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал, что в детстве он восхищался легендарным Мэджиком Джонсоном и всегда хотел быть на него похожим.

«В школе я пытался подражать Доктору Джею, но мой отец сказал мне, что я должен быть бигменом. И тут появляется в лиге бигмен ростом 206 сантиметров, очень яркий и стильный Мэджик Джонсон. И тогда я понял, что хочу быть на него похож.

Я должен поблагодарить одного парня по имени Митч Райлз. Мы в детстве вместе играли в Германии. Он был белым и любил Лэрри Берда, а я любил Мэджика, и мы каждый день играли серию из семи матчей. Мы постоянно дрались», — сказал О'Нил в эфире NBA on TNT.

Ранее О'Нил опубликовал «сториз» в своём «инстаграме» о Янисе Тимме.