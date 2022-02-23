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Шакил О'Нил опубликовал «сториз» о Янисе Тимме. Тот отреагировал

Шакил О'Нил опубликовал «сториз» о Янисе Тимме. Тот отреагировал
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Экс-игрок «Химок» и УНИКСа Янис Тимма, ныне выступающий в фарм-команде «Орландо» — «Лейкленд Мэджик», отреагировал на «сториз», который в своём «инстаграме» разместил прославленный баскетболист НБА Шакил О'Нил. Видео, которым Шакил поделился со своими подписчиками, посвящено Янису. В качестве его описания говорится следующее: «Он исполнял трёшки отовсюду».

«Утро, которое я никогда не забуду. Прямо сейчас, в автобусе по дороге в аэропорт с командой, я увидел, как Шакил опубликовал видео в своём «сториз» обо мне. Это даёт мне дополнительную, ещё большую мотивацию следовать своей мечте и продолжать работать над её реализацией.

Никогда не отказывайтесь от своих устремлений. Каждый раз, когда падаете — вставайте. Будьте сильнее», — написал Тимма в своём «инстаграме».

Пост можно посмотреть на странице Яниса Тиммы в «Инстаграме».

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