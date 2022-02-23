Появились новые детали переговоров по обмену Расселла Уэстбрука на Джона Уолла

Стали известны подробности переговоров между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» по поводу обмена Расселла Уэстбрука на Джона Уолла.

В «Хьюстоне» были готовы осуществить сделку даже при условии, что получат право обменяться пиками 1-го раунда 2027 года.

Ранее сообщалось, что «озёрники» могли заполучить разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Джона Уолла, но отказались отдавать вместе с Уэстбруком требуемый клубом из Техаса драфт-пик 1-го раунда.

По сведениям источника, теперь «Лос-Анджелес» предпримет попытку усилить состав за счёт игроков на рынке выкупа.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 18,3 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 7,6 передачи.