Появились новые детали переговоров по обмену Расселла Уэстбрука на Джона Уолла
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Стали известны подробности переговоров между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» по поводу обмена Расселла Уэстбрука на Джона Уолла.
В «Хьюстоне» были готовы осуществить сделку даже при условии, что получат право обменяться пиками 1-го раунда 2027 года.
Ранее сообщалось, что «озёрники» могли заполучить разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Джона Уолла, но отказались отдавать вместе с Уэстбруком требуемый клубом из Техаса драфт-пик 1-го раунда.
По сведениям источника, теперь «Лос-Анджелес» предпримет попытку усилить состав за счёт игроков на рынке выкупа.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 18,3 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 7,6 передачи.
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