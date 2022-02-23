Андрей Кириленко вошёл в топ-15 европейских игроков в истории НБА

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который с 2001 по 2011 год выступал за клуб НБА «Юта Джаз», а затем защищал цвета «Миннесоты Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс», вошёл в топ-15 европейских баскетболистов в истории лиги по версии европейского портала BasketNews.

Список возглавил лучший снайпер в истории НБА среди европейцев и среди белых баскетболистов Дирк Новицки. Второе место занял Яннис Адетокунбо, третье — Никола Йокич.

Полностью список выглядит так:

1. Дирк Новицки

2. Яннис Адетокунбо

3. Никола Йокич

4. Тони Паркер

5. Пау Газоль

6. Лука Дончич

7. Марк Газоль

8. Руди Гобер

9. Предраг Стоякович

10. Джоаким Ноа

11. Андрей Кириленко

12. Дразен Петрович

13. Владе Дивач

14. Детлеф Шремпф

15. Тони Кукоч.