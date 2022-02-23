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Кайри Ирвинг сможет играть в домашних матчах НБА, несмотря на отказ от вакцинации

Кайри Ирвинг сможет играть в домашних матчах НБА, несмотря на отказ от вакцинации
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что в Нью-Йорке будут изменены правила, касающиеся обязательной вакцинации местных жителей. Это означает, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг сможет играть в домашних матчах НБА.

«По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, в ближайшие недели планируется поэтапная отмена вакцинации, после чего звезде «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу будет разрешено участвовать в домашних играх.

Пресс-секретарь добавил, что действующие правила остаются в силе», — написал Чарания в своём «твиттере».

Ранее Кайри Ирвинг дал комментарий относительно того, что он якобы желал ухода звёздного защитника Джеймса Хардена из «Бруклина», так как конфликтовал с ним.

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