Кайри Ирвинг сможет играть в домашних матчах НБА, несмотря на отказ от вакцинации

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что в Нью-Йорке будут изменены правила, касающиеся обязательной вакцинации местных жителей. Это означает, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг сможет играть в домашних матчах НБА.

«По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, в ближайшие недели планируется поэтапная отмена вакцинации, после чего звезде «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу будет разрешено участвовать в домашних играх.



Пресс-секретарь добавил, что действующие правила остаются в силе», — написал Чарания в своём «твиттере».

Ранее Кайри Ирвинг дал комментарий относительно того, что он якобы желал ухода звёздного защитника Джеймса Хардена из «Бруклина», так как конфликтовал с ним.