«Валенсия» заинтересована в одном из ведущих игроков ЦСКА

Испанская «Валенсия» хочет подписать контракт с защитником ЦСКА Даниэлем Хэкеттом, сообщает Eurodevotion.

Несмотря на это, сам баскетболист счастлив в московском клубе и в скором времени может продлить с ним контракт. В нынешнем сезоне защитник набирает 8,5 очка и 2,6 передачи в среднем за игру в Евролиге.

Напомним, в январе итальянский игрок дважды подряд был признан MVP тура Евролиги. В матче с АСВЕЛом (90:83) Хэкетт набрал 27 очков (6/8 двухочковых, 3/4 трёхочковых, 6/7 штрафных), пять подборов и четыре передачи при рейтинге эффективности 38 баллов (рекорд карьеры). Таким образом, он дважды подряд был признан самым ценным игроком тура, до этого ни разу за время выступления в Евролиге не получая этот статус.