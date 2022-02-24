Карл-Энтони Таунс признался, что сказал ему Майкл Джордан при встрече на Матче звёзд

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс рассказал о своём диалоге с легендарным Майклом Джорданом во время Матча всех звёзд НБА

«Майкл посмотрел на меня и сказал: «Я помню, что ты сделал с моей командой, я видел, что ты сделал с моей командой. Пошёл ты!». Я сказал: «Да, мне нравится эта энергия, мне нравится эта энергия». Вот почему вы видите меня в конце видео, говорящего: «Даааа». И самое смешное, что Джордан повернулся и повторил за мной. Это было так смешно, что я плакал», — сказал Таунс на YouTube-канале Bleacher Report.

Напомним, Карл-Энтони Таунс победил в конкурсе трёхочковых. Таунс стал первым «большим» после Кевина Лава (2012), которому удалось это сделать. В финальном раунде Таунс набрал 29 баллов, победив защитников Люка Кеннарда и Трэя Янга (оба – 26). Центровой «Миннесоты» побил рекорд Девина Букера (28) по количеству баллов в финале, установленный четыре года назад в Лос-Анджелесе.