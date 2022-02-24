«Калев» покинул ряды участников Единой лиги ВТБ
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Таллинский «Калев» официально покинул ряды участников Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба клуба.
«Из-за российской агрессии, которая привела к войне на Украине, мы прекратим наше выступление в Единой лиге ВТБ, так как не видим возможности продолжать после шагов, предпринятых Россией. Наша команда против всякого рода насилия и военных действий. У нас долгосрочные отношения с Единой лигой ВТБ, которые дали нашей команде и баскетболистам возможность играть в лиге высокого уровня — но действия, предпринятые Россией, неприемлемы», — гласит заявление пресс-службы.
После 12 матчей регулярного чемпионата сезона-2021/2022 таллинский клуб занимал 10-ю позицию в чемпионате, имея в своём активе три победы в 13 встречах.
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