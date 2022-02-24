«Жальгирис» отказался от поездки в Россию на матчи Евролиги с ЦСКА и «Зенитом»

Литовский «Жальгирис» отказался от поездки в России на матчи регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом».



«Мы начали переговоры с Евролигой по текущей ситуации. Хотя лига обсудит все вопросы на завтрашнем заседании, мы решили, что такая реакция слишком медленная, и уже приняли решение – «Жальгирис» не поедет в Россию, где нам предстояло сыграть два матча регулярного чемпионата», — цитирует директора литовского клуба Паулюса Мотеюнса официальный сайт команды.



После 23 матчей «Жальгирис» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице Евролиги, имея в своём активе 4 побед и 19 поражений. Санкт-петербургский «Зенит» занимает пятую позицию — у российского клуба 23 встречи, в которых одержано 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением подопечных Хавьера Паскуаля. Московский ЦСКА идёт шестым, имея в своём активе 14 побед и десять поражений.