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«Жальгирис» отказался от поездки в Россию на матчи Евролиги с ЦСКА и «Зенитом»

«Жальгирис» отказался от поездки в Россию на матчи Евролиги с ЦСКА и «Зенитом»
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Литовский «Жальгирис» отказался от поездки в России на матчи регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом».

«Мы начали переговоры с Евролигой по текущей ситуации. Хотя лига обсудит все вопросы на завтрашнем заседании, мы решили, что такая реакция слишком медленная, и уже приняли решение – «Жальгирис» не поедет в Россию, где нам предстояло сыграть два матча регулярного чемпионата», — цитирует директора литовского клуба Паулюса Мотеюнса официальный сайт команды.

После 23 матчей «Жальгирис» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице Евролиги, имея в своём активе 4 побед и 19 поражений. Санкт-петербургский «Зенит» занимает пятую позицию — у российского клуба 23 встречи, в которых одержано 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением подопечных Хавьера Паскуаля. Московский ЦСКА идёт шестым, имея в своём активе 14 побед и десять поражений.

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