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Все матчи российских клубов в 27-м туре Евролиги перенесены

Все матчи российских клубов в 27-м туре Евролиги перенесены
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Евролига официально объявила об отмене сразу трёх предстоящих матчей 27-го тура регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба турнира. Речь идёт о матчах с участием российских команд. Под отмену попали как домашняя встреча санкт-петербургского «Зенита», так и выездные матчи московского ЦСКА и казанского УНИКСа.

«Зенит» должен был принять «Барселону», ЦСКА на выезде сыграть с «Баварией», а УНИКС — в гостях с «Басконией».

Санкт-петербургский «Зенит» занимает пятую позицию — у российского клуба 23 встречи, в которых одержано 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением подопечных Хавьера Паскуаля. Московский ЦСКА идёт шестым, имея в своём активе 14 побед и десять поражений. УНИКС занимает седьмую строчку в регулярном чемпионате, одержав 13 побед и потерпев 12 поражений.

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