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Зоран Лукич: очень благодарен команде Нидерландов, что они решили играть с Россией

Зоран Лукич: очень благодарен команде Нидерландов, что они решили играть с Россией
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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал итоги матча национальной команды Нидерландов в рамках третьего тура европейской квалификации чемпионата мира.

«Понимаем всю ситуацию, но мы сегодня думали только об игре и ждали информацию. Я очень благодарен команде Нидерландов, что они решили играть. Для нас, спортсменов, лезть в это, что, почему и как, на данный момент бессмысленно.

Надеюсь, сыграем в воскресенье на выезде. Пока не знаем, но надеюсь», — приводит слова Лукича «Р-Спорт».

Напомним, встреча завершилась со счётом 80:69 в пользу россиян.

Сборная России одержала третью победу в европейской квалификации чемпионата мира подряд. Нидерланды проиграли третий матч кряду.

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