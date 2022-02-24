Зоран Лукич: очень благодарен команде Нидерландов, что они решили играть с Россией
Поделиться
Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал итоги матча национальной команды Нидерландов в рамках третьего тура европейской квалификации чемпионата мира.
«Понимаем всю ситуацию, но мы сегодня думали только об игре и ждали информацию. Я очень благодарен команде Нидерландов, что они решили играть. Для нас, спортсменов, лезть в это, что, почему и как, на данный момент бессмысленно.
Надеюсь, сыграем в воскресенье на выезде. Пока не знаем, но надеюсь», — приводит слова Лукича «Р-Спорт».
Напомним, встреча завершилась со счётом 80:69 в пользу россиян.
Сборная России одержала третью победу в европейской квалификации чемпионата мира подряд. Нидерланды проиграли третий матч кряду.
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
21:35
-
21:09
-
19:49
-
19:34
-
19:16
-
18:51
-
17:11
-
16:50
-
15:10
-
14:31
-
14:07
-
13:07
-
12:25
-
11:11
-
10:15
-
09:17
-
00:26
- 23 февраля 2022
-
23:39
-
22:44
-
21:58
-
20:51
-
19:45
-
18:29
-
17:32
-
16:58
-
16:23
-
15:34
-
14:36
-
13:43
-
12:53
-
11:53
-
10:55
-
10:50
-
10:39
-
10:30
Партнерский контент