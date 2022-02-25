«Миннесота» победила «Мемфис», «Атланта» уступила «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Миннеаполисе (США), в котором на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Победу в нём одержала «Миннесота» со счётом 119:114.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Карл-Энтони Таунс – 22 очка и 11 подборов. У «Мемфиса» выделился Джарен Джексон, на его счету 21 очко и 11 подборов.
В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Аталантой Хоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 112:108.
Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 37 очков. Также стоит отметить Николу Вучневича, у которого дабл-дабл (12 очков и 10 подборов). Лучше всех у «Атланты» выступил Богдан Богданович, у него 27 очков. Также выделился Клинт Капела, у которого дабл-дабл (14 очков и 17 подборов).
Также «Детройт Пистонс» обыграл «Кливленд Кавальерс» (106:103), «Бруклин Нетс» уступил «Бостон Селтикс» (106:129) – у Эла Хорфорда дабл-дабл (11 очков и 13 подборов), «Финикс Санз» победил «Оклахому-Сити Тандер» (124:104) – у Девина Букера дабл-дабл (25 очков и 12 передач).
- 25 февраля 2022
-
06:50
- 24 февраля 2022
-
22:35
-
21:35
-
21:09
-
19:49
-
19:34
-
19:16
-
18:51
-
17:11
-
16:50
-
15:10
-
14:31
-
14:07
-
13:07
-
12:25
-
11:11
-
10:15
-
09:17
-
00:26
- 23 февраля 2022
-
23:39
-
22:44
-
21:58
-
20:51
-
19:45
-
18:29
-
17:32
-
16:58
-
16:23
-
15:34
-
14:36
-
13:43
-
12:53
-
11:53
-
10:55
-
10:50