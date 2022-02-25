«Миннесота» победила «Мемфис», «Атланта» уступила «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Миннеаполисе (США), в котором на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Победу в нём одержала «Миннесота» со счётом 119:114.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Карл-Энтони Таунс – 22 очка и 11 подборов. У «Мемфиса» выделился Джарен Джексон, на его счету 21 очко и 11 подборов.



В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Аталантой Хоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 112:108.



Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 37 очков. Также стоит отметить Николу Вучневича, у которого дабл-дабл (12 очков и 10 подборов). Лучше всех у «Атланты» выступил Богдан Богданович, у него 27 очков. Также выделился Клинт Капела, у которого дабл-дабл (14 очков и 17 подборов).



Также «Детройт Пистонс» обыграл «Кливленд Кавальерс» (106:103), «Бруклин Нетс» уступил «Бостон Селтикс» (106:129) – у Эла Хорфорда дабл-дабл (11 очков и 13 подборов), «Финикс Санз» победил «Оклахому-Сити Тандер» (124:104) – у Девина Букера дабл-дабл (25 очков и 12 передач).