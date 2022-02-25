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«Миннесота» победила «Мемфис», «Атланта» уступила «Чикаго»

«Миннесота» победила «Мемфис», «Атланта» уступила «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Миннеаполисе (США), в котором на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Победу в нём одержала «Миннесота» со счётом 119:114.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Карл-Энтони Таунс – 22 очка и 11 подборов. У «Мемфиса» выделился Джарен Джексон, на его счету 21 очко и 11 подборов.

В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Аталантой Хоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 112:108.

Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 37 очков. Также стоит отметить Николу Вучневича, у которого дабл-дабл (12 очков и 10 подборов). Лучше всех у «Атланты» выступил Богдан Богданович, у него 27 очков. Также выделился Клинт Капела, у которого дабл-дабл (14 очков и 17 подборов).

Также «Детройт Пистонс» обыграл «Кливленд Кавальерс» (106:103), «Бруклин Нетс» уступил «Бостон Селтикс» (106:129) – у Эла Хорфорда дабл-дабл (11 очков и 13 подборов), «Финикс Санз» победил «Оклахому-Сити Тандер» (124:104) – у Девина Букера дабл-дабл (25 очков и 12 передач).

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
112 : 108
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Дерозан - 37, Лавин - 20, Вучевич - 12, Досунму - 12, Томпсон - 11, Уайт - 9, Браун - 5, Грин - 4, Джонс - 2, Hill, Болл, Брэдли, Карузо, Кук, Симонович, Томас, Уильямс
Атланта Хоукс: Богданович - 27, Галлинари - 26, Капела - 14, Янг - 14, Хаертер - 9, Оконгву - 8, Райт - 4, Л. Уильямс - 2, Нокс - 2, Хантер - 2, Джонсон, Дьенг, Коллинс, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
106 : 103
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Диалло - 21, Каннингем - 17, Багли III - 16, Грант - 16, Макгрудер - 12, Стюарт - 11, Джозеф - 6, Бей - 3, Олиник - 2, Хейз - 2, Гарза, Джексон, Ли, Ливерс, Пикетт, Смит
Кливленд Кавальерс: Маркканен - 22, Гудвин - 15, Мобли - 12, Рондо - 12, Аллен - 11, Окоро - 11, Осман - 9, Уэйд - 7, Лав - 4, Гарлэнд, Дэвис, ЛеВерт, Нембхард, Секстон, Стивенс, Уиндлер
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
104 : 124
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Гидди - 15, Покушевски - 13, Манн - 11, Роби - 9, Крейчи - 8, Уиггинс - 6, Фэйворс - 6, Базли - 2, Маледон - 2, Sarr, Waters III, Джером, Дорт, Мускала, Робинсон-Эрл, Уильямс
Финикс Санз: Букер - 25, Бриджес - 21, Джонсон - 21, Краудер - 17, Холидей - 12, Шамет - 10, Макги - 9, Эйтон - 6, Крэйг - 3, Бийомбо, Камински, Пол, Пэйн, Пэйтон, Уэйнрайт, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 129
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Карри - 22, Браун - 15, Эдвардс - 13, Драммонд - 11, Томас - 10, Олдридж - 9, Клэкстон - 8, Джонсон - 7, Шарп - 7, Дюк - 3, Миллз - 1, Горан Драгич, Гриффин, Дюрант, Ирвинг, Симмонс, Харрис
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Браун - 18, Смарт - 15, Уайт - 13, Уильямс - 12, Хорфорд - 11, Уильямс - 10, Несмит - 6, Притчард - 6, Тайс - 4, Томас - 4, Корнет, Мартин, Фиттс, Хозер
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 114
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 37, Таунс - 22, Бисли - 17, Беверли - 13, Вандербилт - 7, Макдэниелс - 7, Рид - 6, Принс - 5, Эдвардс - 5, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Ноуэлл, Окоги, Райт
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Уильямс - 21, Морант - 20, Бейн - 14, Мелтон - 12, Кларк - 10, Адамс - 6, Кончар - 5, Джонс - 3, Андерсон - 2, Альдама, Брукс, Калвер, Пон, Терри, Тийе, Тиллман
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