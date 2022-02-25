Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Стефена Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Портленд»

Дабл-дабл Стефена Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Портленд»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Портленде (США), в котором на стадионе «Мода-центр» «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержал «Голден Стэйт» со счётом 132:95.

Значительный вклад в успех гостей внёс Стефен Карри – 18 очков и 14 передач. У «Портленда» выделился Анферни Саймонс, на его счету 24 очка.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
95 : 132
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 24, Уинслоу - 14, Williams - 12, Харт - 12, Уотфорд - 9, Браун - 8, Хьюз - 5, Эллеби - 5, Джонсон - 4, Ойбанкс - 2, Блевинс, Бледсо, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Маклемор, Нуркич
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 18, Томпсон - 18, Куминга - 17, Пул - 15, Луни - 10, Портер - 10, Пэйтон II - 10, Уиггинс - 10, Ли - 7, Бьелица - 6, Муди - 6, Тоскано-Андерсон - 5, Грин, Игуодала, Кьоцца, Уайзмен, Уэзерспун

В параллельном матче в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» встретились «Сакраменто Кингз» и «Денвер Наггетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 128:110.

Самым результативным игроком у «Денвера» стал Уилл Бартон, набравший 31 очко. Также стоит отметить Николу Йокича, у которого дабл-дабл (25 очков и 12 подборов). Лучше всех у «Сакраменто» выступил Домантас Сабонис, у него 33 очка и 14 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
110 : 128
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Сабонис - 33, Фокс - 20, Барнс - 14, Лэмб - 11, Дивинченцо - 8, Митчелл - 7, Джонс - 6, Харклесс - 5, Холидэй - 5, Лайлз - 1, Джексон, Дэвис, Кета, Лень, Мету, Холмс
Денвер Наггетс: Бартон - 31, Йокич - 25, Моррис - 19, Гордон - 12, Грин - 12, Риверс - 9, Форбс - 8, Грин - 7, Хиланд - 5, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Рид, Ховард, Чанчар
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022