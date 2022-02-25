Дабл-дабл Стефена Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Портленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Портленде (США), в котором на стадионе «Мода-центр» «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержал «Голден Стэйт» со счётом 132:95.



Значительный вклад в успех гостей внёс Стефен Карри – 18 очков и 14 передач. У «Портленда» выделился Анферни Саймонс, на его счету 24 очка.

В параллельном матче в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» встретились «Сакраменто Кингз» и «Денвер Наггетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 128:110.



Самым результативным игроком у «Денвера» стал Уилл Бартон, набравший 31 очко. Также стоит отметить Николу Йокича, у которого дабл-дабл (25 очков и 12 подборов). Лучше всех у «Сакраменто» выступил Домантас Сабонис, у него 33 очка и 14 подборов.