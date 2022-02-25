В ЦСКА отреагировали на отмену матча с «Баварией» в Евролиге

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение Евролиги отменить матчи 27-го тура регулярного чемпионата с участием российских команд. ЦСКА должен был на выезде сыграть с «Баварией».



«День прошёл по обычному графику, как это всегда бывает на выездных играх. Команда тренировалась. Понятно, что все были в курсе новостей. Мы готовы были играть, и интервью сейчас записываем на арене, где проходят домашние матчи «Баварии», и уже приехав на арену, мы узнали, что матч не состоится. Отменён не только этот матч, но и матчи всех российских команд в Евролиге.



Для меня это странное и удивительное решение, которое наверняка не имеет отношения к спорту и баскетболу. Понятно, что это решение политическое. Я знаю, что сама «Бавария» была готова играть, но в силу определённых обстоятельств случилось то, что случилось. Наша команда возвращается домой», — сказал Ватутин в интервью пресс-службе ЦСКА.

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