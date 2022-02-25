Матчи «Енисея» с «Шяуляем» и «Лиепаей» отменены

Пресс-служба «Енисея» сообщила об отмене матчей Европейской северной баскетбольной лиги с литовским клубом «Шяуляй» и латвийской командой «Лиепаей».



«В связи с введением чрезвычайного положения в Республике Литва Европейская северная лига приняла решение об отмене матчей. Игры с «Шауляем» и «Лиепаей», запланированные на 25 и 26 февраля, отменены. Мужская команда вернулась в Красноярск. Дальнейшие шаги по продолжению сезона Европейской северной баскетбольной лигой будут объявлены позже», — говорится в сообщении «Енисея», размещённом в официальном «инстаграме» команды.



В пресс-службе отдельно подчеркнули, что матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» должен состояться, как и запланировано, 5 марта:



«В настоящий момент домашний матч «Енисея» с «Локомотивом-Кубань» в силе».

Фотографию можно посмотреть на странице «Енисея» в «Инстаграме».